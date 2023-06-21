"وقاء" يخصّص 7 فرق بيطرية متخصّصة عند منافذ العاصمة المقدسة

جهّز المركز الوطني "وقاء" 7 فرق بيطرية متخصصة في منافذ العاصمة المقدسة "الكعكية، والشميسي القديم، والشرائع، والنورية، والحسينية، وجعرانة، والهدا"، بالإضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفرق المساندة الميدانية.
وتركز المهام على الفحص الدقيق على المواشي، والتأكد من مصدرها وسلامتها، إلى جانب مكافحة نواقل الأمراض والحد من تفشي الأمراض المعدية؛ وفقًا لخطة المركز لموسم الحج.
وأكد مدير عام فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، الدكتور غالب الصاعدي؛ مواصلة الجهود التي تبذلها الكوادر البيطرية في موسم حج 1444هـ؛ لفحص الإرساليات الحيوانية الواردة عبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدسة باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب متابعة الوضع الصحي والمساهمة في الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة.