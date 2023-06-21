"وقاء" يخصّص 7 فرق بيطرية متخصّصة عند منافذ العاصمة المقدسة

جهّز المركز الوطني "وقاء" 7 فرق بيطرية متخصصة في منافذ العاصمة المقدسة "الكعكية، والشميسي القديم، والشرائع، والنورية، والحسينية، وجعرانة، والهدا"، بالإضافة إلى فرق المساندة والطوارئ التي تضم فرقة لمراقبة الأسواق والمسالخ بالعاصمة المقدسة، وفرق المساندة الميدانية.