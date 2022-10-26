"الخريف" يستعرض الأبعاد العالمية للاستراتيجية الوطنية للصناعة

وقال الخريف: "الاستراتيجية الوطنية يستفيد منها الجانب الدولي، كما أنها تجمع بين المنتج والجودة، وفي الوقت ذاته تجمع بين أهدافنا وطموحاتنا وصناعة منتجات باستخدام التقنيات الحديثة والفريدة من نوعها، وروعي عند تصميمها أن تكون عملية، قابلة للتنفيذ، واقعية وفعلية"؛ وهي استراتيجية وطنية؛ لما تمتلكه من أهداف وطموحات تتجاوز القطاع الصناعي، ومساهمتها في إيجاد اقتصاد صناعي متين وقوي وجاذب للاستثمار، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة لعام 2030.