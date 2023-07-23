جهود "إغاثي" الملك حول العالم.. آلاف من السلال الغذائية بموريتانيا وباكستان والسودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 4.971 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، استفاد منها 13.389 فردًا.