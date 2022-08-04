47 في مدن و17 في أخرى.. تعرف على خارطة "حرارة الخميس" بأنحاء المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل رفحاء وحفر الباطن 47 درجة مئوية.
وسجلت جدة والدمام وأبها والباحة ونجران والدواسر وينبع وبيشة والوجه أعلى نسبة رطوبة 90%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن رفحاء وحفر الباطن سجلتا 47 درجة مئوية، تليهما سكاكا 46 درجة، ثم الدمام وعرعر والأحساء 45 درجة مئوية، وكل من بريدة والقريات والخرج 44 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ16 و17 درجة مئوية، ثم القريات وبيشة والطائف ونجران بـ24 درجة.