47 في مدن و17 في أخرى.. تعرف على خارطة "حرارة الخميس" بأنحاء المملكة

وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن رفحاء وحفر الباطن سجلتا 47 درجة مئوية، تليهما سكاكا 46 درجة، ثم الدمام وعرعر والأحساء 45 درجة مئوية، وكل من بريدة والقريات والخرج 44 درجة مئوية.