ضبط 73 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة محميات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (73) مخالفًا لنظام البيئة، (40) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًّا، و(31) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 1669 متنًا من الإبل، و709 رؤوس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، وذلك في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية شرعان، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.