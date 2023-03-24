الملك وولي العهد يفتتحان التبرع لـ "حملة جود الإسكان".. المسكن الملائم للفئات المستحقة

ويؤكد دعم القيادة الرشيدة، النهج الإنساني المُتبع في دعم المملكة العربية السعودية الثابت للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تُعزز من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو تلبية احتياجات المواطن كافة؛ ما يجعل رؤية المملكة العربية السعودية واضحة وصريحة للعالم أجمع، وهي المساواة بين المواطنين اجتماعياً وتعليمياً، قدر المُستطاع، وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً دون المساس بالآخرين.