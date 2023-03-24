الملك وولي العهد يفتتحان التبرع لـ "حملة جود الإسكان".. المسكن الملائم للفئات المستحقة

يأتي تدشين القيادة الرشيدة، حفظها الله، "حملة اكتتاب جود الإسكان"، استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق كُل ما فيه راحة للمُواطن، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم الجهود والمُبادرات كافة التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأكثر احتياجاً.
وتلك الخطوة ليست الأولى؛ بل تأتي استمراراً للجهود الساعية لتنامي مُعدلات جودة الحياة، وتسخير كُل سُبل الدعم لتلبية احتياجات الراحة والرفاهية للمواطن، حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين بـ 100 مليون ريال، كما تبرّع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال.
وذلك ما يؤكّد دعم ولي العهد "حملة اكتتاب جود الإسكان"، وحرصه الشديد على تعزيز العمل الخيري وتسخير المُمكنات كافة في سبيل دعم الفئات المُستحقة من خلال توفير المسكن المُلائم لهم.
كما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالطبقة الدُنيا والأسر الأكثر احتياجاً، حيث يتم تقديم كافة سُبل المساعدة مادياً وتعليمياً وترفيهياً؛ للرفع من مستوى المواطن تحت خط الفقر، وجعل المواطنين كافة سواسية، ولا ينقصهم أي شيء قدر المُستطاع.
ويؤكد دعم القيادة الرشيدة، النهج الإنساني المُتبع في دعم المملكة العربية السعودية الثابت للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تُعزز من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو تلبية احتياجات المواطن كافة؛ ما يجعل رؤية المملكة العربية السعودية واضحة وصريحة للعالم أجمع، وهي المساواة بين المواطنين اجتماعياً وتعليمياً، قدر المُستطاع، وتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً دون المساس بالآخرين.
وكان قد دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حملة اكتتاب جود الإسكان، التي أطلقتها منصة جود الإسكان، حيث تقدّم خادم الحرمين الشريفين بتبرعٍ قيمته 100 مليون ريال، بينما تبرع ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال.
وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم الجهود والمُبادرات كافة التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأكثر احتياجاً؛ وذلك من أجل توفير حياة كريمة يحيا بها المواطن في رفاهية وراحة بال.