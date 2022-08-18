مهرجان ولي العهد للهجن 2022 يحظر "الشداد المعدني" بالسباق الختامي

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022 المقام حاليًّا بالطائف، جميع الملاك المشاركين في الأشواط الختامية إلى استعمال الشداد المعتمد في السباقات، وعدم استخدام أي مثبت معدني للشداد على ظهر المطية.
وحدّدت اللجنة نوعية المسموح منها في صور توضيحية لاستخدامها، والابتعاد عن النوع أو الشكل الممنوع؛ حتى لا يقع أي أحد من المشاركين في مخالفة الشروط.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان كشفت أنه تم تسجيل رقم قياسي في أول 48 ساعة من بدء التسجيل في الأشواط الختامية؛ ما يعكس الإقبال الكبير على تزايد أعداد الراغبين للمشاركة من أجل الفوز بالنوماس.
وسيتم إغلاق التسجيل في السباق الختامي بنهاية يوم الأحد 21 أغسطس الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني .