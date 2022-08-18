مهرجان ولي العهد للهجن 2022 يحظر "الشداد المعدني" بالسباق الختامي

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان كشفت أنه تم تسجيل رقم قياسي في أول 48 ساعة من بدء التسجيل في الأشواط الختامية؛ ما يعكس الإقبال الكبير على تزايد أعداد الراغبين للمشاركة من أجل الفوز بالنوماس.