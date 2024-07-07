"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يطلق حاضنة أعمال لتطوير وسدّ الفجوات في القطاع

وتأتي هذه الحاضنة ضمن حزمة تطويرية يُقدّمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لمنظمات القطاع، إذ عمل المركز بشكل مكثف على مشروع رفع الوعي للجهات الحكومية وبناء قدرات منظمات القطاع غير الربحي، والذي أنتج هذه الحاضنة، كما يعمل المركز بشكلٍ مستمر ودؤوب لتفعيل دور القطاع غير الربحي التنموي، وللقيام بدوره الرئيس في التنمية والتطوير.