"البيئة": الطائرة الهابطة بالقنفذة لا تتبع لنا.. ولا يوجد عليها أي شعار يخص الوزارة

عقّب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على خبر هبوط الطائرة المروحية شرق القنفذة اليوم الأربعاء الموافق 1444/ 12/ 24 بسبب شدة نشاط الرياح الترابية، مؤكدًا أنه لا توجد طائرة تتبع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة في الوقت الحالي، وفي حال وصول أي طائرة تتبع لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، أو المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة، يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة، والتنسيق قبلها بوقت كافٍ.