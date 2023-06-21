"الحصيني": اليوم بداية الانقلاب الصيفي.. أطول نهار وأقصر ليل في العام

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن الانقلاب الصيفي يبدأ اليوم الاربعاء 1444/12/3هـ بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض بالقرب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية.
وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: هذا الانقلاب يعني دخول فصل الصيف فعلياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، واليوم يعد أطول نهار وأقصر ليل في السنة" في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ثم يتناقص النهار لحساب الليل بعد ثلاثة أيام، وسيكون فيه حر الانصراف وتقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف، وفي الغالب بداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالاً ناحية الجنوب.
وتابع: الحرارة على المنطقتَيْن الوسطى والشمالية في الأيام الماضية حول وإلى أقل من المعدل السنوي، لكن متوقع خلال الأيام القادمة ارتفاعاً في الحرارة على المنطقتَيْن من ثلاث إلى أربع درجات.