"الحصيني": اليوم بداية الانقلاب الصيفي.. أطول نهار وأقصر ليل في العام

وأضاف الحصيني، عبر حسابه في تويتر: هذا الانقلاب يعني دخول فصل الصيف فعلياً في نصف الكرة الأرضية الشمالي، واليوم يعد أطول نهار وأقصر ليل في السنة" في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ثم يتناقص النهار لحساب الليل بعد ثلاثة أيام، وسيكون فيه حر الانصراف وتقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف، وفي الغالب بداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالاً ناحية الجنوب.