3 مناطق تتصدر الرطوبة.. "درجات الحرارة بالمملكة": مكة الأعلى وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 45 مئوية كأعلى درجة حرارة؛ فيما سجلت أبها وطريف والقريات أقل درجة حرارة 17 مئوية.
وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 45 مئوية، وكل من منى والأحساء وحفر الباطن 44 درجة، والمدينة المنورة وينبع والخرج وعرفات ومزدلفة 43 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ17 مئوية، الباحة 19 مئوية.
وسجلت جازان والقنفذة والقريات أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.