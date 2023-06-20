3 مناطق تتصدر الرطوبة.. "درجات الحرارة بالمملكة": مكة الأعلى وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 45 مئوية كأعلى درجة حرارة؛ فيما سجلت أبها وطريف والقريات أقل درجة حرارة 17 مئوية.