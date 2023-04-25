طفل يغفو بسلام ومجند يوزع الورود والابتسامات.. مشاهد إنسانية من إجلاء العالقين في السودان

وكتب نايفكو مُثنيًا على الموقف السعودي غير العادي، قائلًا: "من كثر ما تعودنا كسعوديين على مواقف المملكة المشرفة، وخصوصًا مع رعايا بقية الدول من مختلف الجنسيات؛ أصبحنا نشعر أن ما تقوم به عادي وغير مستغرب؛ مع أنه أبدًا ما هو عادي، في عالم تسوده المادية والمصالح، تثبت المملكة دومًا، أنها دولة إنسانية فوق العادة".