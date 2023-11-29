وزير الاتصالات يلتقي طلاب وطالبات الوطن المبتعثين لأمريكا

وأعرب في اللقاء المفتوح الذي عُقد بمقر الملحقية السعودية في واشنطن، عن فخره واعتزازه بسفراء الوطن المبتعثين، موضحًا أهمية دورهم في تعزيز تنافسية المملكة خلال التميز في مجالات العلوم والهندسة والتقنية وعلوم الفضاء، معدًّا الشباب والفتيات ضمن الركائز الأساسية لتحقيق طموح المملكة.