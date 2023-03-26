"السطح" مستخدَم لأول مرة.. جهود جبارة في التوسعة السعودية الجديدة بالحرم

وقال "المسعودي": مع توافد المصلين بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، حرصت الوكالة على جودة الخدمات منذ وصول القاصدين للساحات حتى دخولهم من الأبواب الرئيسية أو الفرعية للمبنى؛ وذلك بالتنسيق مع الوكالات المختصة بالرئاسة والجهات ذات العلاقة بالتوسعة لتشغيل السلالم الكهربائية في جميع المساحات المتاحة بعدد (362) سلمًا كهربائيًّا، والاستفادة من (26) مصعدًا كهربائيًّا، وتشغيل المشربيات بعدد (675) مشربية، وتجهيز (4800) دورة مياه، منها (72) دورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التأكد من جودة منظومة التكييف والإضاءة وسلامة الصوت، بالإضافة لتزويد جميع المصليات بالسجاد بعدد (22) ألف سجادة، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يفوق (12) ألف حافظة في أوقات الذروة.