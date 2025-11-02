إقامة يوم الهندسة ٢٠٢٥ في السعودية وسط إقبال كبير

اختُتمت مؤخراً فعاليات يوم الهندسة 2025 في فندق هيلتون الرياض وسط نجاح كبير جمع أكثر من أربعمائة مختص من الخبراء والمهندسين والقياديين العالميين وذلك تحت شعار "متحدون من أجل غدٍ مستدام".
حيث شكّل الحدث منصة تفاعلية لمناقشة أحدث الابتكارات والحلول التقنية في مجالات المياه، وخدمات المباني، والأنظمة الصناعية، مقدّمًا رؤى جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقد شارك في الحدث نخبة من الشركات العالمية الرائدة، منها جرندفوس(Grundfos)، وفيكتاولك (Victaulic)، وواتس (Watts)، وكي-فليكس (K-FLEX)، وجلوبال ووتر سوليوشنز (Global Water Solutions)، حيث قدمت كل منها رؤى متخصصة حول الممارسات الهندسية المستدامة والابتكارات التقنية التحويلية علاوة على تبادلًا غنيًا للأفكار والنقاشات، وبناء شراكات جديدة تهدف إلى دفع عجلة التقدم في قطاع الهندسة.
وقال مدير المبيعات الإقليمي لشركة جرندفوس (Grundfos) خدمات المباني التجارية في السعودية و مصر الأستاذ إيهاب عشّاق :
"تعيش المملكة العربية السعودية قفزات هائلة على كافة الأصعدة ومنها المجال الاقتصادي ويعد يوم
الهندسة ليس مجرد حدثاً عادي إنما هو محرك للتغيير والتطوير بمشاركة الكثير من المهتمين اللذين ناقشوا مواضيع قيمة وملهمة تصب في المصلحة العامة إذ يعتبر احتفالًا حقيقيًا بالابتكار والتعاون ، ويسعدني تقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا اليوم المميز."
في المقابل عبّرت الشركات المشاركة عن تقديرها لأثر هذا اليوم فقد قال مدير شركة K-FLEX في المملكة العربية السعودية الأستاذ أحمد فتوح :
"نفتخر بمشاركتنا في يوم الهندسة بالرياض للسنة الثانية على التوالي وبصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال العوازل المرنة، نؤكد التزامنا بدعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز التعاون مع المتخصصين في قطاع التكييف والهندسة لتحقيق التنمية المستدامة."
فيما قالت مديرة التسويق في شركة واتس (Watts) الأستاذة سدهِما إنتوديا
"نجح يوم الهندسة 2025 بالرياض في تجسيد روح الابتكار والتعاون التي تشكّل مستقبل قطاعنا إذ كانت فرصة مميزة لاستعراض تقنياتنا الذكية للتحكم في الصمامات (Intelligent Control Valve)، التي ترفع كفاءة أنظمة التكييف والمباني. إن التزام المملكة بتطوير البنية التحتية المستدامة يظل مصدر إلهام للتعاون المشترك."
وبين المدير التجاري لشركة جلوبال ووتر سوليوشنز (GWS) الأستاذ رافد أحمد قائلاً:
"يشرفنا المشاركة في يوم الهندسة الذي تنظمه جرندفوس بالرياض. لقد أبرز الحدث حلولًا مبتكرة تتماشى مع رؤيتنا للاستدامة والتميز، ونتوجه بخالص الشكر لجرندفوس على هذا المنبر المتميز لتبادل المعرفة والخبرات."
أهمية الحدث
تكمن أهمية يوم الهندسة بأنه منصة لإطلاق الأفكار والمبادرات بهدف الوصول إلى رؤى استراتيجية وتقنيات رائدة وشبكة خبراء عالمية ملتزمة بالتنمية المستدامة وهذا ما جسده الرضا الكبير من الحضور من خلال مستوى النقاشات والمحتوى وجودة التفاعل مع قادة الصناعة ففي الوقت الذي يواجه العالم تحديات متزايدة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية، أكد يوم الهندسة 2025 مجددًا على الدور الحيوي للهندسة في بناء أنظمة قوية وجاهزة للمستقبل.
واختُتم الحدث بالتزام جماعي بمواصلة الابتكار والتعاون والريادة من أجل غدٍ مستدام ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال زيارة موقع يوم الهندسة Engineering day