إقامة يوم الهندسة ٢٠٢٥ في السعودية وسط إقبال كبير

أهمية الحدث

تكمن أهمية يوم الهندسة بأنه منصة لإطلاق الأفكار والمبادرات بهدف الوصول إلى رؤى استراتيجية وتقنيات رائدة وشبكة خبراء عالمية ملتزمة بالتنمية المستدامة وهذا ما جسده الرضا الكبير من الحضور من خلال مستوى النقاشات والمحتوى وجودة التفاعل مع قادة الصناعة ففي الوقت الذي يواجه العالم تحديات متزايدة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية، أكد يوم الهندسة 2025 مجددًا على الدور الحيوي للهندسة في بناء أنظمة قوية وجاهزة للمستقبل.