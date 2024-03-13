رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكرّس جهودها لإثراء تجربة القاصدين وتهيئة الأجواء التعبدية

من جهته، أكّد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري؛ أن خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان تسير وفق المنطلقات المرسومة لها، مؤكداً حرص الوكالة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في تحقيق التميز والجودة، في إطار مستهدفات رئاسة الشؤون الدينية، ولتمكين المعتمرين من أداء العبادات في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسّسي مقنن، فضلاً عن استثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة الزائرين الدينية، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين، والبرامج العلمية والتوجيهية وحلقات القرآن، وبيان المسائل الشرعية في شهر رمضان الكريم؛ ترسيخاً لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وتكريساً لمنهج التسامح والاعتدال الديني.