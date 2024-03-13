رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تكرّس جهودها لإثراء تجربة القاصدين وتهيئة الأجواء التعبدية

تواصل رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ تهيئة الاجواء التعبدية الايمانية؛ لقاصدي وزائري الحرمين؛ واثراء التجربة الدينية؛ للمصلين والمعتمرين؛ الذين يفدون إلى الحرمين لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح وسط منظومة من الخِدْمَات الدينية المتكاملة لقاصدي وزائري الحرمين؛ التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواءٍ روحانية مفعمة بالإيمان.
وبدأت رئاسة الشؤون الدينية بتنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك من خلال تعزيز التناغم مع شركاء النجاح؛ لتهيئة البيئة التعبدية، وتعميق فضيلة وآداب الشهر الكريم؛ بتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية، وتسخير التقانة والذكاء الاصطناعي والإعلام الحديث، وتطويعها لتنفيذ خطة رئاسة الشؤون الدينية.
وأكّد المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين والتوجيه والإرشاد برئاسة الشؤون الدينية والمتحدث الرسمي، الشيخ عبدالله الصولي؛ أن خطط رئاسة الشؤون الدينية لموسم رمضان 1445هـ، مستمرة وفق المستهدفات المخطط لها، خصوصاً في جوانب محورية خدمة الضيف؛ وإثراء تجربة القاصدين والزائرين؛ وتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد الحرام.
من جهته، أكّد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، الدكتور محمد الخضيري؛ أن خطة وكالة المسجد النبوي لشهر رمضان تسير وفق المنطلقات المرسومة لها، مؤكداً حرص الوكالة على التكامل والتناغم مع شركاء النجاح في منظومة العمل؛ لإنجاح موسم شهر رمضان المبارك، وفق توجيهات رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في تحقيق التميز والجودة، في إطار مستهدفات رئاسة الشؤون الدينية، ولتمكين المعتمرين من أداء العبادات في بيئة دينية خاشعة، وفق حوكمة وعمل مؤسّسي مقنن، فضلاً عن استثمار التقانة والتطبيقات الذكية؛ لإثراء تجربة الزائرين الدينية، وتعزيز مسارات برنامج إرشاد السائلين، والبرامج العلمية والتوجيهية وحلقات القرآن، وبيان المسائل الشرعية في شهر رمضان الكريم؛ ترسيخاً لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وتكريساً لمنهج التسامح والاعتدال الديني.
وكان الشيخ الخضيري؛ قد التقى أصحاب الفضيلة الأئمة الجدد في مكتبه بالمسجد النبوي، الذين صدرت الموافقة الكريمةً لهم بالإمامة في شهر رمضان.