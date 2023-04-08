صورة مدعومة بآيات الله.. "المسند": لولا الجاذبية لأصبح الكون "شذَرَ مذَر"!

وتابع يقول مستشهدًا بآيات الله: "(الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) حتى باتت السماء (ذات الحبك) منسوجة بنظم، ومتقنة بحسن، حتى (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) أي خلل، فإن غلبك الشك والظن (فارجع البصر) عندها (هل ترى من فطور؟) فإن لم تطمئن بعد، (ارجع البصر كرتين)، والنتيجة الحتمية (ينقلب إليك البصر خاسئًا)؛ ليس هذا فحسب بل (وهو حسير) متعب".