صورة مدعومة بآيات الله.. "المسند": لولا الجاذبية لأصبح الكون "شذَرَ مذَر"!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الجاذبية هي حجر الزاوية في بناء الكون، والسر الهندسي الرباني في نُظُم لَبِنَاته، ولولاها لأصبحت الأجرام السماوية "شذَرَ مذَر".
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "ما كانت السماء لتكون كما كانت، ولكن الخالق تعالى فطَر هذه القوة الفيزيائية العظيمة العجيبة الخفية؛ لتقوم بعملية إدارة العلاقات البينية الكونية بين الأجرام السماوية، ورسم حدود غير مرئية بينها".
وتابع يقول مستشهدًا بآيات الله: "(الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) حتى باتت السماء (ذات الحبك) منسوجة بنظم، ومتقنة بحسن، حتى (ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) أي خلل، فإن غلبك الشك والظن (فارجع البصر) عندها (هل ترى من فطور؟) فإن لم تطمئن بعد، (ارجع البصر كرتين)، والنتيجة الحتمية (ينقلب إليك البصر خاسئًا)؛ ليس هذا فحسب بل (وهو حسير) متعب".
واسترسل "المسند" مع كتاب الله، يقول: "ألم تعلم يا هذا أن هذا (صنع الله الذي أتقن كل شيء)، (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلًا)، (وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق)".
واختتم قائلًا: "سبحانه هو ربي أشهد ألا إله إلا هو، رضيت به ربًّا، وبمحمد نبيًّا، وبالإسلام دينًا، فارض عنا رغم ما بدر منا".