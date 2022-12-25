اقتصادية وتنموية.. طرح 34 مشروعاً عبر منصة "استطلاع" لأخذ المرئيات حولها

ومن جهته طرح البنك المركزي السعودي مشروعي "تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية التمويلية"، و"تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، حيث يهدف المشروع الأول إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط، بما يسهم في تحقيق أعمال الإشراف والرقابة على النشاط ونموه واستقراره وعدالة التعاملات فيه، والتي تعكس حرص البنك المركزي السعودي على تطوير قطاع التمويل، وتعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية، وتطبيق الأحكام والشروط والتعليمات ذات العلاقة، بينما يأتي المشروع الثاني مبادرةً مقترحة من البنك لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى خمسين مليون ريال، وينتهي الاستطلاع على الأول بتاريخ 27 ديسمبر 2022م، وعلى الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2022م.