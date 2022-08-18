أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على نايف بن محيا وفهد العويضة

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الشيخ نايف بن عقاب بن محيا - رحمه الله - وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وقدم العزاء والمواساة في الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته .
كما أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على فهد بن محمد العويضة - رحمه الله - وذلك بجامع الراجحي بالرياض.
وقدم العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
فيما أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، داعين الله أن يجعلها في ميزان حسناته.