أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على نايف بن محيا وفهد العويضة

أدى أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الشيخ نايف بن عقاب بن محيا - رحمه الله - وذلك بجامع الراجحي بالرياض.