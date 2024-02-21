"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.