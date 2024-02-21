"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار خفيفة وأتربة مثارة ورياح شديدة وتدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والشرقية وجازان والشمالية وحائل ونجران والجوف والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أتربة مثارة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والشيبة والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة نجران أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.