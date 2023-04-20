أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما من به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.