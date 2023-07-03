بالفيديو.. فلسطيني فقد زوجته و4 من فلذات أكباده والملك سلمان يحقق أمنيته بالحج

وروى قصته المأساوية بفقدانه عائلته حينما كانوا لدى منزل خالهم وجاءت غارة إسرائيلية دمرت بيتهم بمن فيه، حيث تم قصف البيت المكون من ثلاثة أدوار من دون أي إنذار، وعندما ذهب إلى المنزل وجد أبناءه أشلاء مقطعة ومتفرقة، وتم نقله للمستشفى للتعرف على بقية الأطفال وأبلغوه بوجود ابنه الرضيع لايزال على قيد الحياة، والذي تم انتشاله واستخراجه من تحت الأرض فوجد ابنه الرضيع والناجي الوحيد عمر لا يزال حيًا يرزق، والبقية جثث متناثرة تحت الدمار، فسجد شكرًا لله على قضاء الله وقدره وعلى وجود أحد أطفاله من الأحياء في حينه.