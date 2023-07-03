بالفيديو.. فلسطيني فقد زوجته و4 من فلذات أكباده والملك سلمان يحقق أمنيته بالحج
حقق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمنية أب فلسطيني فقد أغلى ما يملك، أولاده الأربعة وزوجته بتأدية حج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، والتي ساهمت هذه المكرمة المباركة في التخفيف على آلامه التي لا يمكن نسيانها بفقدانه عائلته من فلذات أكباده وأمهم .
وأوضح الحاج محمد حديدي، من حجاج غزة بفلسطين أنه فقد في حرب عام 2021 م زوجته و4 من أطفاله، صهيب ويحيى وعبدالرحمن وأسامة، ولم يتبق له إلا طفله الرضيع عمر من تحت أنقاض 3 أدوار ، وكان يبلغ من العمر انذاك ستة أشهر فقط.
وروى قصته المأساوية بفقدانه عائلته حينما كانوا لدى منزل خالهم وجاءت غارة إسرائيلية دمرت بيتهم بمن فيه، حيث تم قصف البيت المكون من ثلاثة أدوار من دون أي إنذار، وعندما ذهب إلى المنزل وجد أبناءه أشلاء مقطعة ومتفرقة، وتم نقله للمستشفى للتعرف على بقية الأطفال وأبلغوه بوجود ابنه الرضيع لايزال على قيد الحياة، والذي تم انتشاله واستخراجه من تحت الأرض فوجد ابنه الرضيع والناجي الوحيد عمر لا يزال حيًا يرزق، والبقية جثث متناثرة تحت الدمار، فسجد شكرًا لله على قضاء الله وقدره وعلى وجود أحد أطفاله من الأحياء في حينه.
وسأل الله العلي القدير أن يرزق أبناءه وأمهم الفردوس الأعلى وأن يلقاهم في جنات النعيم وأن يعوضه رب العالمين كل خير.
وأعرب عن امتنانه لقبوله وتحقيق أمنيته وقدومه ضمن مكرمة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج لمداواة جروحه الغائرة بفقدانه فلذات أكباده وأمهم.
وأثنى على الرعاية الكريمة من جميع الجهات المعنية بحجاج بيت الله الحرام من رجال الأمن والمرور وإدارة الفندق والحملة ومختلف الهيئات وكافة القائمين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد عزها ومجدها .