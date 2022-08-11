توقيع اتفاقية مشروع القناة الواحدة لاستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.