الطائف.. عملية تخصصية دقيقة لإصلاح تشوهات بعظام أربعينية

أصلح فريق قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، تشوهًا وهبوطًا في القدم اليمنى لمريضة أربعينية كانت تعاني من مشاكل في المشي والحركة بشكلٍ طبيعي منذ عدة أعوام، إثر إصابة العصب الشظوي المسؤول عن رفع القدم والمشي.