الطائف.. عملية تخصصية دقيقة لإصلاح تشوهات بعظام أربعينية

أصلح فريق قسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمحافظة الطائف، تشوهًا وهبوطًا في القدم اليمنى لمريضة أربعينية كانت تعاني من مشاكل في المشي والحركة بشكلٍ طبيعي منذ عدة أعوام، إثر إصابة العصب الشظوي المسؤول عن رفع القدم والمشي.
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق"، متحدث صحة الطائف، سراج الحميدان، فإن المريضة كانت تراجع عيادة العظام وتم تقييم حالتها من قبل رئيس القسم وطاقم الاستشاريين الذين أوصوا بإجراء عملية استغرقت 3 ساعات لإصلاح التشوه والهبوط الذي تعاني منه.
وقال إنه بعد مرور ثلاثة أشهر من العملية، وبتوفيقٍ من الله ثم بجهود قسم العظام وطاقم التخدير والعمليات، تمكنت المريضة من رفع القدم والمشي بشكلٍ طبيعي تماماً.