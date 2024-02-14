"الجهني": بداية تأثير المنخفض العلوي على تبوك ورفحاء والحفر

كشف الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني؛ عن بداية تأثير المنخفض العلوي، على منطقة تبوك ورفحاء وشمال حفر الباطن.
وأضاف الجهني؛ أنه من المتوقع أن يتعمَّق تأثير المنخفض ليصل إلى وسط الغربية بنهاية الأسبوع، بإذن الله تعالى.
وكان الجهني؛ قد توقع في تغريدة سابقة على حسابه في "إكس"، أن تصل ذروة الحالة المطرية على وسط الغربية غداً الخميس.
بدوره، توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).