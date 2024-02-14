"الجهني": بداية تأثير المنخفض العلوي على تبوك ورفحاء والحفر

بدوره، توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك والجوف، تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية، كما يستمر التوقع بتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).