"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على الحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.