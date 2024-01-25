"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وجازان وعسير والباحة والقصيم وحائل.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الليث وبحرة والقنفذة والخرمة والموية وتربة ورنية، وأمطار خفيفة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة وادي الفرع والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل أبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارض والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير رياحاً شديدة مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطار خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والبرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة الباحة أمطاراً خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً خفيفة على الحريق والخرج والدرعية والعاصمة الرياض والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم رياحاً شديدة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطاراً متوسطة على أغلب المحافظات حتى الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة.
ونبه المركز منطقة حائل أيضاً بأنها تشهد رياحاً شديدة مع شبه انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء وموقق والشنان وحائل وبقعاء، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.