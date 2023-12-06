اختتام اجتماعات الدورة الـ39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي بالتعاون الإسلامي

يُذكر أن اللجنة تضم فرق عمل في التجارة والسياحة والزراعة والنقل والاتصالات والتعاون المالي وتخفيف حدة الفقر، إذ تهدف إلى إنتاج المعرفة ونشرها وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوفير منصة مناسبة لخلق فهم مشترك وتقريب السياسات بين البلدان الأعضاء للتغلب على مشاكل التنمية المشتركة، إضافة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال عام 2022م، بلغ نحو 134 مليار دولار.