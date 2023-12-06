اختتام اجتماعات الدورة الـ39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي بالتعاون الإسلامي

اختتمت اجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، حيث ترأس وفد المملكة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والتي عُقِدت خلال الفترة 4 - 5 ديسمبر 2023م في مدينة إسطنبول التركية.
وتم تناول عدة موضوعات من خلال الدورة الوزارية الـ 39 (الكومسيك)؛ بهدف تعزيز سبل العمل المشترك في المجال التجاري والاقتصادي من خلال زيادة قدرة الدول الأعضاء وتحسينها في التجارة الإلكترونية، وتقديم المساعدة من الناحية الفنية للدول الأعضاء غير المنضمة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى نظام الأفضليات التجارية في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتفعيل دور القطاع الخاص فيما بين الدول الأعضاء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشارك "القصبي" في حلقة النقاش "الاعتراف العالمي لشهادات حلال" والتي تطرّقت إلى أهمية الاعتراف الدولي بشهادات الحلال ودورها في الحد من مشاكل التجارة الدولية لمنتجات الحلال المعتمدة.
كما التقى بوزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ووزیر التجارۃ والصناعة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز، وبحث خلال اللقاءات سبل تعزيز العلاقات التجارية وتطوير التعاون المشترك.
وضمن لقاء الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي التركي المشترك، شهد المجلس توقيع 8 اتفاقيات تعاون بين شركات وطنية وتركية في عدة مجالات اقتصادية؛ وذلك بهدف تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
يُذكر أن اللجنة تضم فرق عمل في التجارة والسياحة والزراعة والنقل والاتصالات والتعاون المالي وتخفيف حدة الفقر، إذ تهدف إلى إنتاج المعرفة ونشرها وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتوفير منصة مناسبة لخلق فهم مشترك وتقريب السياسات بين البلدان الأعضاء للتغلب على مشاكل التنمية المشتركة، إضافة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، ودول منظمة التعاون الإسلامي خلال عام 2022م، بلغ نحو 134 مليار دولار.