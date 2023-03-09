شؤون الحرمين تطلق مشروع "قيم رمضانية" لعاملات المسجد الحرام

وأبانت مديرة الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، شذى بنت عبدالمنعم الأنصاري، أن (قيم رمضانية) بمساره الأول استهدف عاملات المسجد الحرام؛ لتهيئتهم للاستعداد لشهر رمضان المبارك واستثمار الأوقات بالطاعات باللغات المختلفة، وتقديم الهدايا العينية التي تعبّر عن التقدير والشكر والامتنان لهن؛ لما يقدمنه من أعمال وخدمات جليلة داخل المسجد الحرام.