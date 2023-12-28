تتضمن إطلالة بالهليكوبتر لمشاهدة الآثار المذهلة.. "الجولة التراثية في خيبر" تثري الزوار بفعالياتها

وتشمل الجولة تجربة "صوت الواحة"، التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع، والتي صُمّمت بنمط مميز يتناغم مع أصوات الطبيعة والإنسان، التي تضفي على الزائر الشعور بالهدوء والسكون، والراحة النفسية مع أصوات العصافير والمياه والأشجار، وأصوات المزارعين والألعاب والعادات الشعبية، والآلات الموسيقية المختلفة، حيث تميزت الواحات منذ آلاف السنين بتربتها الخصبة، وظلالها الوارفة وبيئتها المعطاءة، وعيونها المتدفقة، وحصونها المنيعة، ودورها الحيوي والمجتمعي والاقتصادي في حياة أهل خيبر.