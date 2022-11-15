منذ عام 1976م.. إسهامات سعودية تنموية في جمهورية إندونيسيا

وللمملكة سِجل تاريخي حافل في المجال التنموي من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي يعد ذراعًا في التنمية الدولية لدعم قطاعات متعددة في مجالات إنسانية وتنموية مختلفة، إضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية. وعمل الصندوق على دعم الدول النامية من خلال إيجاد فرص متنوعة، تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للعديد من المجتمعات.