ضبط 43 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في الأنشطة التجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (43) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (16) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلييْن المستخدميْن في الأنشطة التجارية في منطقتي مكة المكرمة والرياض.