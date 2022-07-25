"هيئة النقل" تطرح 16 وظيفة شاغرة في الرياض بمختلف التخصصات

وتضمنت الشواغر: (4) وظائف في البحث والتطوير، و(3) ضبط الجودة أو مراقبة الجودة، ووظيفتين في تخصص إدارة المعلومات، ووظيفة واحدة في كل من (المحاسبة والتدقيق - تخصص التعليم والتدريب - هندسة السيارات - المصرفية والمالية - الإعلام والصحافة - التشريع والقانون - العلاقات العامة).