محليات

"هيئة النقل" تطرح 16 وظيفة شاغرة في الرياض بمختلف التخصصات

اشترطت توافُر المؤهلات والخبرات اللازمة وفقًا للوصف الوظيفي
"هيئة النقل" تطرح 16 وظيفة شاغرة في الرياض بمختلف التخصصات
فهد الغبيوي
فهد الغبيوي

أعلنت الهيئة العامة للنقل عددًا من الفرص الوظيفية للعمل بالرياض في مختلف التخصصات، وبيَّنت أن التقديم عليها يمتد حتى يوم الخميس 04 / 08 / 2022م.

وتفصيلاً، اشترطت الهيئة توافُر المؤهلات العلمية والخبرات المهنية اللازمة في المتقدِّم لشغل الوظيفة وفقًا للوصف الوظيفي، وأن يجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي، وأن يكون لائقًا صحيًّا.

وتضمنت الشواغر: (4) وظائف في البحث والتطوير، و(3) ضبط الجودة أو مراقبة الجودة، ووظيفتين في تخصص إدارة المعلومات، ووظيفة واحدة في كل من (المحاسبة والتدقيق - تخصص التعليم والتدريب - هندسة السيارات - المصرفية والمالية - الإعلام والصحافة - التشريع والقانون - العلاقات العامة).

الهيئة العامة للنقل
الرياض
الوظائف

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