القيادة تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لأوكرانيا.

وأعرب الملك المفدى، عن أبلغ التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، وللشعب الأوكراني الصديق اطراد التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني بهذه الذكرى وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، وللشعب الأوكراني الصديق المزيد من التقدم والرقي.