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شاهد قصة "محمد العنزان".. 40 سنة في مهنة ذبح الجمال وبيع اللحوم بالرياض
مهنة ورثها من والده وورثها لابنه.. ونصح الشباب السعودي بالإقبال على العمل الحر
ورث "محمد العنزان" مهنة ذبح الجمال وبيع اللحوم عن والده والتي بدوره ورثّها لولده، مشيرًا في حديثه لقناة العربية إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 40 عامًا واصفًا بأنها مصدر رزق وفيها خير كثير، ناصحًا الشباب السعودي بالإقبال على العمل الحر حيث إن "تسعة أعشار الرزق في التجارة".
وقال إن المشروعات الخاصة والأعمال الحرة أفضل من الوظيفة، مشددًا على أهمية التعامل مع الزبائن بالصدق والإخلاص والأمانة، ففيها البركة وكسب ثقتهم، وأكد في هذا السياق أن من زبائنه اللاعبين يوسف الثنيان وماجد عبدالله ووليد عبدالله والدعيع وسعيد العويران.
ولفت إلى أن كمية البيع بحسب إقبال الزبائن وتتراوح ما بين 20 - 25 كيلوجرامًا، يقل أو يزيد على ذلك.