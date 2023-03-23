شاهد قصة "محمد العنزان".. 40 سنة في مهنة ذبح الجمال وبيع اللحوم بالرياض

ورث "محمد العنزان" مهنة ذبح الجمال وبيع اللحوم عن والده والتي بدوره ورثّها لولده، مشيرًا في حديثه لقناة العربية إلى أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 40 عامًا واصفًا بأنها مصدر رزق وفيها خير كثير، ناصحًا الشباب السعودي بالإقبال على العمل الحر حيث إن "تسعة أعشار الرزق في التجارة".