تعمل مؤسسة أعمال الشاطئ لخدمات المطارات في مجال تقديم الخدمات بالمطارات، ولقد تمّ تصنيفها بالكيان العملاق حسب معايير وزارة الموارد البشرية في السعودية، كما تمّ تصنيفها من قبل وزارة التجارة بالصفوة لامتلاكها 46 سجلًّا تجاريًّا في مجال النقل السطحي ونقل الركاب بالحافلات والرافعات الطبية على مستوى جميع مطارات مملكتنا الحبيبة.
وتسعى المؤسسة لتكون في مصافّ الشركات العالمية في مجالها من خلال عدد من الإجراءات؛ منها: الاعتماد على أبناء وبنات الوطن وتم تكريمنا من قبل معالي وزير النقل ووزير الموارد البشرية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وحصولنا على المركز الرابع في التوطين على مستوى المملكة؛ وتحديث أسطول الحافلات والرافعات الطبية بناءً على التعميد رقم 12/ 57480، وتاريخ 24/ 11/ 1443هـ، المعطى لنا من قبل شركة تجمع مطارات الثاني المشرفة على المطارات الداخلية "وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة الطيران المدني"، وتمّ التعاقد على شراء 76 حافلة وعدد 30 رافعة طبية جديدة.
وصلت الدفعة الأولى بعدد 20 حافلة، و10 رافعات طبية تمّ توزيعها على المطارات الداخلية حسب توجيه الجهة المختصة بشركة تجمع مطارات الثاني، واليوم نحتفل بوصول الدفعة الثانية من المعدات بعدد 25 حافلة و20 رافعة طبية.
إن هذا الكيان العملاقة حريص على العمل في مسيرة التنمية المستدامة في ظلّ رعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين عَرّاب الرؤية هازم الفساد الذي جعل المملكة منبرًا يحتذى به في الشفافية ومكافحة الفاسدين.
وبدلًا من أن نتلقّى الدعم من شركات المطارات لنكون إحدى الشركات الرائدة في مجال نقل الركاب بالمطارات على مستوى المنطقة والعالم، فوجئنا باتخاذ عدد من الإجراءات التعسفية والمتعمدة بحقّ المؤسسة من قبل الجهات المختصة بشركة تجمع مطارات الثاني، وإيقافنا من التشغيل حسب عقدنا الممدد وإسناده إلى شركة أخرى دون مراعاة للأنظمة المعمول بها.