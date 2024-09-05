تحديات تشغيلية تواجه مؤسسة أعمال الشاطئ لتسليم دفعة جديدة من الحافلات والرافعات الطبية

وتسعى المؤسسة لتكون في مصافّ الشركات العالمية في مجالها من خلال عدد من الإجراءات؛ منها: الاعتماد على أبناء وبنات الوطن وتم تكريمنا من قبل معالي وزير النقل ووزير الموارد البشرية ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وحصولنا على المركز الرابع في التوطين على مستوى المملكة؛ وتحديث أسطول الحافلات والرافعات الطبية بناءً على التعميد رقم 12/ 57480، وتاريخ 24/ 11/ 1443هـ، المعطى لنا من قبل شركة تجمع مطارات الثاني المشرفة على المطارات الداخلية "وهي إحدى الشركات التابعة لهيئة الطيران المدني"، وتمّ التعاقد على شراء 76 حافلة وعدد 30 رافعة طبية جديدة.