جهود "إغاثي" الملك حول العالم... حقائب شتوية وسلال غذائية في باكستان وأفغانستان هنا تفاصيلها

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 970 حقيبة شتوية في منطقتي سانقر ودادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 6.790 فردًا، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تُقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما واصل المركز توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، حيث جرى أمس توزيع 540 سلة غذائية، استفاد منها 3.780 فردًا من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.
إلى ذلك، وزّع المركز أمس الأول 500 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد، ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.