جهود "إغاثي" الملك حول العالم... حقائب شتوية وسلال غذائية في باكستان وأفغانستان هنا تفاصيلها

إلى ذلك، وزّع المركز أمس الأول 500 سلة غذائية في منطقة قلعة فتح الله بولاية كابل في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد، ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.