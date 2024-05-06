"أمانة الطائف" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالتخصصات الهندسية والفنية والإدارية

أعلنت أمانة محافظة الطائف، عن رغبتها في شَغل وظائفها الشاغرة (رجال) على سلم الموظفين العام عن طريق التعاقد؛ وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، في تخصصات (الهندسية، الفنية، الإدارية)، من خلال المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات).