"أمانة الطائف" تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالتخصصات الهندسية والفنية والإدارية

أعلنت أمانة محافظة الطائف، عن رغبتها في شَغل وظائفها الشاغرة (رجال) على سلم الموظفين العام عن طريق التعاقد؛ وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، في تخصصات (الهندسية، الفنية، الإدارية)، من خلال المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات).
وتشمل الوظائف الشاغرة ما يلي: (أخصائي أمن معلومات، مهندس مدني مساعد، مهندس معماري مساعد، مهندس زراعي مساعد، باحث ميزانية مساعد، مساعد مراجع، فني دعم مساعد)، للمراتب الثامنة، والسابعة، والسادسة، والخامسة.
وسيتم فتح التقديم للوظائف المذكورة يوم الأحد 4 ذو القعدة المقبل، الموافق 12/ 5/ 2024م، وحتى يوم الخميس 8 ذو القعدة، الموافق 16/ 5/ 2024م.