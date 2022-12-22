"الغطاء النباتي" ينشئ مجمع مشاتل رعوية في الجوف لإنتاج 15 مليون شتلة

وتندرج مشروعات إنشاء المشاتل وإنتاج الأشجار والشجيرات عمومًا ضمن سلسلة من العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز؛ لتعزيز التعاون والتكامل مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية وبيوت الخبرة العالمية؛ لاستقطاب الخبرات النوعية والتجارب الناجحة عالميًّا، والتقنيات والتطبيقات المميزة في مجال التشجير، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي وتأهيل مواقعه، التي تشمل الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية؛ للحد من التصحر والجفاف وزحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية.