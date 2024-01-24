بالصور.. بلدية الجامعة بجدة تحرّر 15 شارعًا كانت مغلقة بطريقة مخالفة

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي، أن الشوارع التي جرت إعادة فتحها تقع ضمن حدود مخطّط سكني تبلغ مساحته الإجمالية "1.3" مليون متر مربع؛ حيث كانت مغلقة بطريقة مخالفة للمخطط التنظيمي للحي.