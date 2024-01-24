بالصور.. بلدية الجامعة بجدة تحرّر 15 شارعًا كانت مغلقة بطريقة مخالفة

أعلنت أمانةُ محافظة جدة، اليوم، عن تحرير 15 شارعًا بأحياء "النزلة الشرقية" بمجموع أطوال بلغت 94 مترًا.
يأتي ذلك ضمن جهودها في معالجة مخالفات المخططات السكنية، والارتقاء بجودة الحياة لساكنيها.
وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي، أن الشوارع التي جرت إعادة فتحها تقع ضمن حدود مخطّط سكني تبلغ مساحته الإجمالية "1.3" مليون متر مربع؛ حيث كانت مغلقة بطريقة مخالفة للمخطط التنظيمي للحي.
وأضاف: أنه تجري حاليًّا أعمال الفتح والردم والتسوية لعدد من الأرصفة بحي النزلة الشرقية، واستكمال السفلتة للشوارع التي جرت تسويتها.
وأكّد "مباركي" استمرار جهود البلدية في إزالة المخالفات بكل أشكالها، وتقديم الخدمات للسكان والزائرين، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة.