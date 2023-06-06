"مطوفي حجاج العرب" تستقبل الفوج الأول لضيوف الرحمن من الجزائر والعراق

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية أول فوجين من الحجاج العرب القادمين من دولتَي العراق والجزائر إلى مكة المكرّمة، كأول الواصلين من الحجاج العرب لموسم 1444هـ.
وفور وصولهم إلى مقر مساكنهم في مكة المكرّمة كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، وأعضاء مجلس الإدارة موفق خوج وفؤاد بشارة وأحمد مطر، ومدير شركة إكرام الضيف المسؤولة عن تقديم الخدمة للحجاج سعودي عيد، بجانب مدير العمليات لشمال إفريقيا المهندس محمد إبراهيم بانه، ومدير الشؤون الإدارية الدكتور فايز معاجيني ورؤساء مراكز الخدمة الميدانية، ولجان المتابعة من وزارة الحج والعمرة.
وفي حفل الاستقبال تم تقديم الهدايا والتذكارات، ورش الورد، وسقياهم بماء زمزم، مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن.
وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من الجزائر 294 حاج، فيما بلغ عدد فوج الحجاج الأول القادم من العراق 192 حاج.
بدوره، رحّب رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني، بضيوف الرحمن لافتاً إلى أن الشركة تسعي بإمكاناتها كافة إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيدها الله- للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوّار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وشدّد معاجيني، على أن الشركة بذراعيها إكرام الضيف ورحلات ومنافع حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاجها بفضل التحول من مؤسسات إلى شراكات، بما يضمن تجويد الخدمات حتى يؤدوا نسكهم بكل يسرٍ واطمئنان لحين عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.
من جهتهم، عبّر الحجاج القادمون من جمهوريتَي الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من أقطار الأرض المعمورة كافة لأداء فريضة الحج.