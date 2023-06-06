"مطوفي حجاج العرب" تستقبل الفوج الأول لضيوف الرحمن من الجزائر والعراق

من جهتهم، عبّر الحجاج القادمون من جمهوريتَي الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من أقطار الأرض المعمورة كافة لأداء فريضة الحج.