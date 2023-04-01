"السديس" يشارك قيادات الحرم الإفطار.. ويحثُّهم على بذل المزيد خلال "العشر الوسطى"

وأكد الرئيس العام أنه بالرغم من كثافة أعداد المعتمرين خلال العشر الأُوَل من شهر رمضان المبارك إلا أنه لم تُسجَّل أي اختناقات والحمد لله. مؤكدًا أن ذلك يعود -بحمد لله- إلى نجاح تنفيد خطط التفويج وإدارة الحشود، بالتنسيق مع المنظومة الأمنية.