"السديس" يشارك قيادات الحرم الإفطار.. ويحثُّهم على بذل المزيد خلال "العشر الوسطى"

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء أمس السبت عددًا من القيادات والوكلاء والمساعدين في المسجد الحرام طعام الإفطار.
وأثنى "السديس" على الجهود المتميزة والمباركة التي بذلها منسوبو الرئاسة كافة، وتعظيم العمل الميداني خلال العشر الأُوَل من شهر رمضان المبارك؛ ما انعكس على تقديم خدمات نوعية معيارية للقاصدين والمعتمرين والزوار في المسجد الحرام بالرغم من كثافة المصلين، وتضاعُف المعتمرين الذين أدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة.
وأشاد "السديس" بما تشهده منظومة العمل الخدمية التشغيلية من تضافر للجهود والإمكانات مع شركاء النجاح، مقدمًا شكره وتقديره لولاة الأمر -حفظهم الله- على ما يبذلونه من جهود عظيمة، هدفها التيسير على زوار وقاصدي الحرمين.
وطالب الرئيس العام القيادات كافة بالرئاسة بمضاعفة الجهود خلال "العشر الوسطى"، واستمرارية التميز التشغيلي والجودة، وتكثيف العمل الميداني، وتكريس العمل الجماعي الذي وصفه بأنه سِر نجاح المنظومة في هذا الشهر الكريم.
وأكد الرئيس العام أنه بالرغم من كثافة أعداد المعتمرين خلال العشر الأُوَل من شهر رمضان المبارك إلا أنه لم تُسجَّل أي اختناقات والحمد لله. مؤكدًا أن ذلك يعود -بحمد لله- إلى نجاح تنفيد خطط التفويج وإدارة الحشود، بالتنسيق مع المنظومة الأمنية.
وتخلل الإفطار الرمضاني نقاش وتبادُل وجهات النظر بشفافية حول ضرورة تعزيز الخدمات خلال "العشر الوسطى" من شهر رمضان المبارك، وكيفية تحويل التحديات لفرص إيجابية، مع التوقعات بتضاعف أعداد المعتمرين الذين يجب أن يقابلهم مضاعفة الجهد، وفي الوقت نفسه تكثيف العمل التشغيلي الميداني، ومضاعفة الجهود والمعالجة الفورية لأي معوقات.
وتقدَّم الرئيس العام بوافر الشكر والعرفان والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على ما يوليانه للحرمين الشريفين من فائق العناية، وبديع الرعاية، وعلى ما تتمتع به الرئاسة من لدنهما من الحرص والاهتمام والدعم غير المحدود.