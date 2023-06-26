"الأرصاد" في يوم عرفة: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة على 7 مناطق

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القنفذة والليث وجدة وينبع وبحرة والجموم والكامل وخليص والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.