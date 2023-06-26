"الأرصاد" في يوم عرفة: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة على 7 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان وعسير والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الخامسة صباحًا.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والرث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القنفذة والليث وجدة وينبع وبحرة والجموم والكامل وخليص والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه منطقة الباحة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر وينبع والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق وحرض وخريص والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحوطة بني تميم وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.