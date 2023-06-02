المملكة تثمن منحها الثقة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد العالمية

وعمل الوفد من خلال البرامج التعريفية والاجتماعات وورش العمل التي عقدها على هامش المؤتمر، على تقديم صورة متكاملة لدور المملكة البارز في مجال الأرصاد والمناخ، والمنجزات التي تحققت على هذا المستوى.