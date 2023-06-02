المملكة تثمن منحها الثقة لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأرصاد العالمية

ثمن الوفد الرسمي للمملكة المشارك في المؤتمر العام الـ ١٩ للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بجنيف، الدعم الإقليمي والدولي لترؤس المملكة إقليم آسيا وعضوية المجلس التنفيذي مطلع العام ٢٠٢٤.
وحظيت المملكة بدعم إقليمي ودولي لرئاسة الإقليم الثاني ــ آسيا، وعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ممثلة بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المنعقد بجنيف.
وكان الوفد السعودي المشارك قد ركز خلال أيام المؤتمر على التعريف بدور المملكة الإقليمي والدولي في مجال الأرصاد والمناخ ومبادرات قمة الشرق الأوسط الأخضر والتي حظيت باهتمام وإشادة المشاركين وقيادات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وعمل الوفد من خلال البرامج التعريفية والاجتماعات وورش العمل التي عقدها على هامش المؤتمر، على تقديم صورة متكاملة لدور المملكة البارز في مجال الأرصاد والمناخ، والمنجزات التي تحققت على هذا المستوى.
ورحبت الدول الأعضاء بدعوة المملكة لعقد اجتماع إقليم آسيا يناير المقبل بالمملكة.