في مؤتمر صحفي.. رياضة المحركات السعودية تكشف تفاصيل مسار "رالي داكار السعودية 2024"

- المرحلة التمهيدية (الجمعة 5 يناير): العُلا – العُلا، لمسافة 157 كيلومترًا.

- المرحلة الأولى (السبت 6 يناير): العُلا – الحناكية، لمسافة 532 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة الثانية (الأحد، 7 يناير): الحناكية – الدوادمي، لمسافة 662 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة الثالثة (الاثنين، 8 يناير): الدوادمي – السلامية لمسافة 733 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة الرابعة (الثلاثاء، 9 يناير): السلامية – الهفوف، لمسافة 631 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة الخامسة (الأربعاء، 10 يناير): الهفوف – شبيطة، لمسافة 727 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة السادسة (الخميس، 11 يناير): شبيطة – شبيطة، لمسافة 818 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- يوم الراحة (13 يناير): الرياض.

- المرحلة السابعة (الأحد، 14 يناير): الرياض – الدوادمي، لمسافة 873 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة الثامنة (الاثنين، 15 يناير): الدوادمي – حائل، لمسافة 678 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة التاسعة (الثلاثاء، 16 يناير): حائل – العلا، لمسافة 639 كيلومتر (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).

- المرحلة العاشرة (الأربعاء، 17 يناير): العلا – العلا، لمسافة 609 كيلومتر (المرحلة الخاصة: XX كيلومترًا).

- المرحلة الحادية عشرة (الخميس، 18 يناير): العلا – ينبع، لمسافة 587 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XX كيلومتر).

- المرحلة الثانية عشرة (الجمعة، 19 يناير): ينبع – ينبع، لمسافة 328 كيلومترًا (المرحلة الخاصة: XXكيلومتر ).