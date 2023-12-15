مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة "ستينية" من ورم بطني تجاوز وزنه 2 كجم

وعقب وصول المريضة إلى المستشفى تم تشكيل فريق طبي قاده كل من د. عبدالرحمن البلاع استشاري الجراحة العامة، وجراحة الحالات الحادة والإصابات، ود. جوانا السحيمات استشارية جراحة النساء والولادة، واستشاريي الأشعة، وقال د. البلاع أن المريضة أسعفت إلى قسم الطواريء بعدما عانت لشهور من آلام حادة بالبطن والظهر، والإمساك وصعوبة في الإخراج، وبحثت عن العلاج في عدة مستشفيات ومراكز صحية، لكن نظراً لتعقيدات الحالة اعتذر لها الأطباء، ولاحقاً تطورت حالتها وأسعفت إلى طواريء المستشفى وهي بوضع معقد بعدما اشتدت آلام الظهر وزاد عليها انتفاخ البطن والقيء المستمر، إضافة إلى الجفاف الحاد وضعف الدورة الدموية.