انطلاق ورشة "القدرات الإقليمية في رصد التغيّرات المناخية" غدًا في جدة
تنطلق، غدًا الأربعاء، ورشة العمل الدولية "القدرات الإقليمية في رصد التغيّرات المناخية والتنبؤ بها"، التي تستضيفها جدة على مدى يومين.
وينظم الورشة المركز الوطني للأرصاد، ممثلًا في مركز التغير المناخي، بمشاركة 21 دولة وست منظمات عالمية، إضافة للجهات الرسمية والمعنية في المملكة.
وتهدف إلى التعرف على ممكنات مركز التغير المناخي بالمملكة، إضافة إلى مناقشة وطرح آخر التحديثات الدولية في مجال التغيرات المناخية والتنبؤ بها.
وتستعرض الورشة في يومها الأول، موضوع "تغير المناخ العالمي والإقليمي"، مع تعريف المشاركين بمركز التغير المناخي بالمملكة، وبحث تحسين فهم المناخ في الماضي والحاضر والمستقبل.
كما تتناول موضوع "التنبؤات ومراقبة نظام الأرض"، وتوجيه سياسة المناخ من خلال التنبؤات المناخية وأسس علم المناخ للتكيف مع التغيرات المناخية.
ويختتم اليوم الأول من الورشة، بجلسة لبحث قدرات الدول العربية في مجال أبحاث التغير المناخي، ونماذج لتجارب عدد من الدول في هذا الصدد.
وتختتم الورشة الدولية أعمالها، بعد غد الخميس، بعدد من الجلسات تستعرض موضوعات هامة متعلقة بالتغير المناخي وسبل مجابهته، بمشاركة جهات دولية وإقليمية، وحضور خبراء ومختصين وممثلين لعدد من الجهات المعنية.
يذكر أن المركز الإقليمي للتغير المناخي أُنْشِئَ ضمن حزمة مبادرات أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، منتصف العام الماضي، في قمة الشرق الأوسط الأخضر.
ويهدف المركز إلى جمع ومشاركة أبحاث علوم المناخ لدراسة مدى تأثير الطقس بالتشجير الناتج عن مبادرات السعودية الخضراء، ودراسة موارد الطاقة المتجددة لقياس تأثيراتها على انبعاثات الكربون في ظل تغيرات المناخ في المستقبل، والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط مساهمة للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.