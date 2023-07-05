برعاية نائب وزير الحج والعمرة.. "متحد" ينظم حفلًا بمناسبة نجاح موسم حج 1444هـ

نظم المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" حفلًا بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط؛ وذلك في القاعة الكبرى بحي النسيم بمكة المكرمة.
وقدّم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، التهنئة لضيوف الرحمن، بعد أن أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ سائلًا الله -عز وجل- أن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأعرب "مشاط" عن شكره وامتنانه وتقديره للعاملين في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل؛ نظير ما بذلوه من جهود خلال موسم حج هذا العام 1444هـ الذي تكلل بالنجاح ولله الحمد؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة -رعاها الله- من الاهتمام والرعاية والعناية بضيوف الرحمن.
من جهته رحّب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الدخل "متحد" المكلف الدكتور ساعد الجهني، بالحضور والعاملين في المجلس التنسيقي الذين أفنوا جل وقتهم لخدمة ضيوف الرحمن؛ منوهًا بدعم وزارة الحج والعمرة الذي حظي به المجلس التنسيقي خلال هذا العام والمواسم الماضية.
وقال "الجهني" في معرض كلمته: ونحن نحتفل في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" بنجاح هذا موسم هذا العام 1444هـ؛ نستذكر دعم وزارة الحج والعمرة اللامحدود، وتفاني العاملين في المجلس التنسيقي لخدمة الحجاج؛ مؤكدًا أن هذا النجاح الذي حصل كان منبعه ما قدمه العاملون في المجلس التنسيقي من تفانٍ وإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.
وختم "الجهني" سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ على المملكة قيادتها الرشيدة التي تولي اهتمامها في الرعاية والعناية بضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم بلدانهم سالمين غانمين.