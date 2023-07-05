برعاية نائب وزير الحج والعمرة.. "متحد" ينظم حفلًا بمناسبة نجاح موسم حج 1444هـ

وقال "الجهني" في معرض كلمته: ونحن نحتفل في المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" بنجاح هذا موسم هذا العام 1444هـ؛ نستذكر دعم وزارة الحج والعمرة اللامحدود، وتفاني العاملين في المجلس التنسيقي لخدمة الحجاج؛ مؤكدًا أن هذا النجاح الذي حصل كان منبعه ما قدمه العاملون في المجلس التنسيقي من تفانٍ وإخلاص لخدمة ضيوف الرحمن تحت إشراف وزارة الحج والعمرة.