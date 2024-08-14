"إغاثي الملك سلمان" يدشن المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات بإندونيسيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات الأولية المتقدمة في مدينة جاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات.