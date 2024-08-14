"إغاثي الملك سلمان" يدشن المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات بإندونيسيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات الأولية المتقدمة في مدينة جاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس 2024م، بمشاركة 23 متطوعًا من مختلف التخصصات.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم دورات تدريبية شملت مجالات الإسعافات الأولية المتقدمة، والخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، والتغذية، وأساسيات صيانة المكيفات، وأساسيات التصوير والمونتاج وصناعة المحتوى، استفاد منها 200 فرد.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، على إيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر دخلهم لهم وتحسين مستواهم المعيشي، فضلًا عن تعزيز جهود التنمية في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، باليوم الدولي للشباب، والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام؛ لتركيز اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر.
وقد نفذ المركز بهذه المناسبة ندوة ثقافية استهدفت مستفيدات المركز السعودي لخدمة المجتمع؛ حيث سلطت الضوء على مهارات الشباب وأهمية تنمية وتطوير مواهبهم في شتى المجالات، بالإضافة لتقديم نصائح وإرشادات للشباب عامة ودورهم والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في بناء مجتمع واع.