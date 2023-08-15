حرارة شديدة وأمطار ورياح.. توقعات أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة

كشف المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الثلاثاء ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد حرارة مرتفعة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وتوقع المركز هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف والقصيم وحائل.
وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 درجة بكل من الصمان وحفر الباطن ورفحاء، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية، ونسبة الرطوبة بينبع 95%.