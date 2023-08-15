حرارة شديدة وأمطار ورياح.. توقعات أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد حرارة مرتفعة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، مع فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.