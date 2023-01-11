"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق وشمال ووسط المملكة، ويمتد تدريجياً إلى جنوب المملكة، ولا يُستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرّمة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من شرق ووسط وجنوب المملكة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة .